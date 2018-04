Ники Николов и Белогорие отнесоха Зираатбанк в първия финал за Купата на CEV (видео)

60% on attack, 8 kill blocks, 10 aces, and Dmitriy Muserskiy scoring 18 points (84% on attack)! In this first Final match @Belogorie were unstoppable. Will @ZiraatBankasiSK have the power to force a Golden Set next week in Turkey?#CEVCupM pic.twitter.com/AxcvKtqwEb — CEVolleyball (@CEVolleyball) April 3, 2018

Some stats of the first set: @Belogorie scored 65% of their attacks, with Dmitriy Muserskiy on 100%! He managed to score all of his 7 attacks! The Russians also added 3 aces and 4 blocks to their tally.#CEVCupM pic.twitter.com/2igF6Q82me — CEVolleyball (@CEVolleyball) April 3, 2018

#Volleyball seems so easy when you have a giant like Dmitriy Muserskiy on your side! He picks the ball up and hammers it down for @Belogorie !#CEVCupM @ZiraatBankasiSK pic.twitter.com/bAWTtEd3Et — CEVolleyball (@CEVolleyball) April 3, 2018

Волейболният национал Николай Николов и руският гранд Белогорие (Белгород) са само на крачка от спечелване на втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV. Ники Николов и съотборниците му отнесоха у дома турския Зираатбанк (Анкара) с 3:0 (25:13, 25:15, 25:14) в първия финал помежду им, игран тази вечер пред около 4500 зрители в Двореца на спорта "Космос". Втори съдия на срещата бе българинът Иван Момиров.Вторият мач между двата тима е следващия вторник (10 април) от 19,00 часа българско време в Анкара. Белогорие се нуждае да вземе само два гейма, за да спечели трофея. От друга страна Зираатбанк трябва задължително да гони победа с 3:0 или 3:1, за да стигне поне до т.нар. "златен" гейм.. Страхотен мач изигра звездата Дмитрий Мусерский, който бе над всички с 18 точки (2 блока и 84% ефективност в атака) за победата. За тима на Зираатбанк полският посрещач Бартош Курек завърши с едва 7 точки.БЕЛОГОРИЕ: Роман Порошин 3, Константин Бакун 12, Ян Ерещенко 12, Сергей Тетюхин 5,, Дмитрий Мусерский 18 - Алексей Обмочаев-либеро (Александър Сафонов, Роман Данилов 2, Никита Еремин-либеро)Улаш Къяк 3, Давид Конарски 6, Бартош Курек 7, Олег Антонов 4, Емре Саваш 4, Корай Сахин 4 - Волкан Дьоне-либеро (Вефа Йълмаз, Енес Атлъ, Войн Чачич)