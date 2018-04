Спортно нещастие за Боливар на Розалин Пенчев: Петима основни играчи с контузии

През този сезон почти със сигурност нямаше нито един отбор в аржентинското първенство, който да е имал толкова много контузени играчи през сезона, както отбора на Боливар Персонал, където играе националът Розалин Пенчев.

Вярвате или не, общо 5 волейболисти на Боливар са претърпели контузии по време на сезона. За щастие, всички с изключение на белгиеца Франк Депестел се завърнаха в игра в мачовете от плейофите. Официалният сайт на Боливар излезе със списък на претърпелите контузия играчи:

Is there a club that is less fortunate with injuries of its players this season than @BolivarVoley? https://t.co/aH4Uf4nxSi #SuperVoleyBNA #voley #volleyball pic.twitter.com/730fhlM3s1