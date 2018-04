НБА Дюрант: Дайте MVP наградата на Хардън 03 април 2018 | 17:36 0 0 0 0 0

James Harden is a beast... He makes everything look so easy and effortless.... pic.twitter.com/QgkYRAvjx7 — PM Sports News (@PMSportsNews) March 28, 2018

“Негов ред е. Просто му дайте наградата. Сега е неговото време да я спечели”, каза Дюрант, цитиран от The Athletic.

Kevin Durant, Stephen Curry, Demar Derozan, & many competent media members are in agreeance that James Harden is the MVP, yet I should listen to a LeBron stan give their opinion like it holds more weight. Interesting. — zane (@houstonbetter) April 3, 2018

“Не мога да кажа, че съм смятал, че всички може да стигнем до тази награда. Когато става дума за баскетбол, просто няма как да си правиш сметки. Джеймс има топката в ръцете си през цялтоо време, може да вкарва, а също така може да създава шансове за останалите. Правеше го още в ОКС, но може би за четвърт и половина, аз го правех за половин четвърт, а Ръс вероятно за две четвърти. Няма как да видиш цялостния репертоар, когато имаш толкова добри играчи в състава си”, добави още Дюрант. Кевин Дюрант похвали бившия си съотборник Джеймс Хардън и каза, че той заслужава да спечели награда за “Най-полезен играч” в НБА този сезон. Ако спечели индивидуалния приз, “Брадата” ще се нареди до Кей Ди и Ръсел Уестбрук, с които бе съотборник в Оклахома Сити, и които вече имат MVP oтличието в колекцията си - съответно от 2014 и 2017 година.“Негов ред е. Просто му дайте наградата. Сега е неговото време да я спечели”, каза Дюрант, цитиран от The Athletic.“Не мога да кажа, че съм смятал, че всички може да стигнем до тази награда. Когато става дума за баскетбол, просто няма как да си правиш сметки. Джеймс има топката в ръцете си през цялтоо време, може да вкарва, а също така може да създава шансове за останалите. Правеше го още в ОКС, но може би за четвърт и половина, аз го правех за половин четвърт, а Ръс вероятно за две четвърти. Няма как да видиш цялостния репертоар, когато имаш толкова добри играчи в състава си”, добави още Дюрант.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 306

1