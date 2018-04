Ракетата изхвърча от Китай с максимум на сметката си

Despite a Ronnie O'Sullivan maximum, @sless147 has booked his place in the last 32 of the Fuhua Group China Open with a 6-2 win over the world no. two!



The 23-year-old - who has a 2-0 head-to-head record against the Rocket now - will face Tom Ford or Yuan Sijun next #ChinaOpen pic.twitter.com/azLIzaZLZv — World Snooker (@WorldSnooker1) April 3, 2018

If you're gonna try and beat Ronnie O'Sullivan, why not play like him...@sless147 leads the Rocket 2-0 #ChinaOpen pic.twitter.com/cnwqPPE3xo — World Snooker (@WorldSnooker1) April 3, 2018

'How has that stayed out?! That was amazing!' @ronnieo147 will be wondering how the red didn't go in here! pic.twitter.com/K7vpNRgVBj — Eurosport UK (@Eurosport_UK) April 3, 2018

Incredible from @ronnieo147!



The Rocket hits a perfect 147 break as he tries to stage a comeback in China pic.twitter.com/fO7fxt3HhU — Eurosport UK (@Eurosport_UK) April 3, 2018

Въпреки магическия максимален брейк от 147 точки в петия фрейм , Рони О’Съливан отстъпи отново на Елиот Слесор с 2:6 и напусна още в първи кръг Откритото първенство на Китай по снукър . Ракетата все пак се окъпа в слава с неверояния максимум точно след интервала, но цялостно не бе на познатото ниво нито в този мач, нито във вчерашния си квалификационен дуел с Крист Тотен.Така последният шанс на Гения от Чигуел за рекордна шеста ранкинг титла през сезона остава Световното първенство в “Крусибъл”, а Слесор може да се похвали със стопроцентова успеваемост срещу смятания за най-велик играч за всички времена, тъй като го надви и в предишния им сблъсък във втори кръг на Откритото първенство на Северна Ирландия този сезон с 4:1.Слесор изглеждаше уверено устремен към спечелването на първия фрейм, особено след като по отличен начин с вторичен разбиващ удар разпръсна червените по масата. Само че малко очакван фаул (той прекалено ниско намери бялата с кюбола и тя прескочи черната) остави масата на О’Съливан, който направи брейк от 38, но остана без позиция след грешка и върна съперника си на масата при шест оставащи червени. Серия от 43 бе достатъчна за Слесор да поведе с 1:0.Ниският процент на успеваемост при ударите на О’Съливан обаче продължи да бъде проблем за него в мача и Слесор, без да блести, отмъкна и втория фрейм с две мини-серии. Когато вече и третата партия премина на сметката на 23-годишния англичанин, феновете започнаха да се чудят дали няма да станат свидетели на сензация, защото Слесор не правеше елементарни пропуски и се възползваше от всяка възможност на масата.Слесор продължи със солидното представяне и първи се развихри между топките в следващата партия, правейки брейк от 42. О’Съливан отново не можа да се възползва от масата и не реализира нито една топка, а противникът му с чудесна дълга червена за “жълтия джоб” подкара печеливша серия - 4:0.Ракетата отговори подобаващо на предизвикателството с 14-ия в кариерата си максимален брейк ( вижте повече тук ), но Слесор не трепна и още в следващия фрейм възстанови аванса си с мини-серии, като О’Съливан се наложи и в партия номер 7 за 5:2. Най-голяма поредица в мача на Слесор обаче - 64 точки - приключи мача в негова полза.