Германия Отличникът на Бундестима: Пеп ми показа неща, за които не бях и подозирал 03 април 2018 | 16:36 - Обновена 0 0 0 1 1



Кимих е на 23 г. и вече мнозина го приемат за достоен наследник на Филип Лаам на десния фланг на отбраната, но преди това той си беше типичен дефанзивен полузащитник.

Joshua Kimmich does not want to be constantly associated with Philipp Lahm.



Do you sympathize with him? pic.twitter.com/4xfFAMvDte — DW Sports (@dw_sports) April 3, 2018

“През януари 2015 г, докато бях в



“Сърцето ми биеше много бързо и това беше специален момент - продължи Кимих с разказ за първата си среща с испанеца. - Попитах го “Защо точно мен?”. Той обясни как си ме представя на терена, говори за моя стил на игра и това какво харесва. Виждал бил аспекти, в които бих подобрил качествата си, и ми каза, че има и други позиции, на които бих се справил, а не само в халфовата линия. Бил ме наблюдавал на Европейското първенство до 19 г. и ме разучил отлично. Помислих си: “Уау, този човек познава отлично както мен лично, така и стила ми. Обеща ми също, че ще получа шанс в неговия отбор. Това е много добър отговор, когато си млад и искаш да се бориш с най-силните в света. Пеп ми показа напълно нови пространства на терена, за които не бях подозирал, и аз вдигнах нивото си. Той държи много на първото ти докосване и на това да знаеш какво да направиш с топката след това. Трябва да си наясно къде се намират съотборниците ти. Ето защо си длъжен да си огледал и запаметил всичко на игрището.”

Kimmich has played every minute of Germany’s last 26 games, that’s incredible! pic.twitter.com/e3gSyaXUjJ — Cristian Nyari (@Cnyari) March 28, 2018

Кимих коментира и известната случка с Гуардиола, когато след един мач срещу



“Тогава бях играл като централен защитник, но за последните пет минути от двубоя минах в полузащитата. Така и обаче не успях веднага да се пренастроя и често изоставах назад, като на практика още действах като бранител. Той ми подвикна да се коригирам, но аз така и не го разбрах. След последния сигнал той държеше веднага да ми обясни какво съм сбъркал. Пеп обича да прави така”, обясни Кимих.

"I want to become a leader for Bayern and Germany"



Joshua #Kimmich discusses how he sees his career developing https://t.co/WPx01Jqga8 pic.twitter.com/9VJZvpn3Op — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 26, 2018

Футболистът на Байерн продължава да твърди, че любимата му роля е на дефанзивен халф и се надява да играе основно там. Един от най-проспериращите германски футболисти - Йошуа Кимих , се има за щастливец, че за сравнително кратката си кариера досега е имал възможността да работи с треньори като Юп Хайнкес , Карло Анчелоти, Ралф Рангнинк, Йоахим Льов и най-вече с Джосеп Гуардиола . Играчът на Байерн (Мюнхен) заслужи приза за “Национален футболист на Германия” за 2017 г., оставяйки зад себе си къде-къде по-известни състезатели.Кимих е на 23 г. и вече мнозина го приемат за достоен наследник на Филип Лаам на десния фланг на отбраната, но преди това той си беше типичен дефанзивен полузащитник.“През януари 2015 г, докато бях в РБ (Лайпциг) , ми се обади агентът ми, за да ми каже, че един клуб иска да ме купи - коментира талантът в интервю за Guardian. - Попитах за кой става дума, а той отговори: “Байерн”. “Не се шегувай с мен”, гласеше моята реплика. Не можех да повярвам, защото не е нормално Байерн да те иска, когато си във Втора Бундеслига. По принцип клубът може да купи всеки един играч в света. А още по-трудно ми беше да повярвам, че Пеп Гуардиола ме иска.”“Сърцето ми биеше много бързо и това беше специален момент - продължи Кимих с разказ за първата си среща с испанеца. - Попитах го “Защо точно мен?”. Той обясни как си ме представя на терена, говори за моя стил на игра и това какво харесва. Виждал бил аспекти, в които бих подобрил качествата си, и ми каза, че има и други позиции, на които бих се справил, а не само в халфовата линия. Бил ме наблюдавал на Европейското първенство до 19 г. и ме разучил отлично. Помислих си: “Уау, този човек познава отлично както мен лично, така и стила ми. Обеща ми също, че ще получа шанс в неговия отбор. Това е много добър отговор, когато си млад и искаш да се бориш с най-силните в света. Пеп ми показа напълно нови пространства на терена, за които не бях подозирал, и аз вдигнах нивото си. Той държи много на първото ти докосване и на това да знаеш какво да направиш с топката след това. Трябва да си наясно къде се намират съотборниците ти. Ето защо си длъжен да си огледал и запаметил всичко на игрището.”Кимих коментира и известната случка с Гуардиола, когато след един мач срещу Борусия (Дортмунд) той го спря още на терена и започна да му говори разпалено, изглеждайки отстрани, че му се кара.“Тогава бях играл като централен защитник, но за последните пет минути от двубоя минах в полузащитата. Така и обаче не успях веднага да се пренастроя и често изоставах назад, като на практика още действах като бранител. Той ми подвикна да се коригирам, но аз така и не го разбрах. След последния сигнал той държеше веднага да ми обясни какво съм сбъркал. Пеп обича да прави така”, обясни Кимих.Футболистът на Байерн продължава да твърди, че любимата му роля е на дефанзивен халф и се надява да играе основно там.

Още по темата

0 0 0 1 1 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 4504

1