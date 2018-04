Бризийл отказал на Кобрата заради Уайлдър

Доминик Бризийл е отказал да се изправи срещу Кубрат Пулев, защото вече има насрочен двубой с Дионтей Уайлдър за световната титла на WBC (Световен боксов съвет) през лятото, твърди boxingscene.com.



Очакваше се Кобрата да се боксира с американеца за пояса на IBF (Международната боксова федерация), като дори бе насточен търг за 10 април, който да определи кога да се проведе самата среща.



Вместо това в понеделник вечер изненадващо стана ясно, че IBF е насрочила двубой между Пулев и Дилиън Уайт, а победителят от него ще стане претендент за шампионската титла на Антъни Джошуа в тази версия.

