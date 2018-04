Хабиб към Конър: Къде се губиш?!

Ситуацията в леката категория на UFC стана още по-объркана. Шампионът на дивизията – Конър Макгрегър, не е защитавал златния си пояс никога, като вече 500 дни е „окупирал” колана. В UFC бе взето решение леката категория да продължи напред, като временен световен шампион бе Тони Фъргюсън.



След като двубоят между него и Хабиб Нурмагомедов пропадна поради контузия на Тони, последва пренареждане на дългоочакваната файт карта. Двубоят щеше да определи новия световен шампион на организацията, но за четвърти път феновете не получиха това, на което се надяваха.



Шампионът в категория „перо” – Макс Холоуей, предложи да заеме мястото на контузения атлет и UFC 223 се сдоби с нов главен сблъсък.



Нурмагомедов, обаче, не пропусна да се подиграе на Конър Макгрегър, че само дни по-рано ирландецът намекваше, че не излиза от форма и съответно би бил готов да замести Хабиб или Фъргюсън в случай, че най-лошото се случи за четвърти път.

Where are you now? @TheNotoriousMMA