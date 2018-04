Бойни спортове IBF изненадващо насрочи мач между Пулев и Уайт 02 април 2018 | 23:28 - Обновена 0 0 0 2 12



“Току-що получи писмо от IBF за насрочен претендентски мач между Дилиън Уайт и Кубрат Пулев. Интересни времена за тежката категория”, написа Хърн.

Just recieved a letter from the IBF ordering a final eliminator for the mandatory position between @DillianWhyte and @KubratPulev - interesting times for the division! — Eddie Hearn (@EddieHearn) April 2, 2018

До този момент се знаеше, че Кубрат Пулев трябва да се бие с американеца Доминик Бризийл в мач, който да определи задължителния претендент за пояса на IBF на Джошуа. Дори имаше и две дати, които се спрягаха - 26 май или 2 юни.



Кубрат Пулев вече бе официален претендент за поясите на Джошуа преди половин година, когато получи контузия и срещата между двамата в Кардиф пропадна.



Уайт се би за последно на 24 март, когато записа изключително впечатляваща победа, след като нокаутира по брутален начин опасния австралийски боксьор Лукас Браун (25-1, 22 КО) в 6-ия рунд на срещата им ов "О2 Арена" в Лондон и по този начин защити "сребърната" титла на Световната боксов съвет в тежка категория.

Очакванията, а и самото желание на Уайт, бяха да се бие с Дионтей Уайлдър.

Hahahaha @BronzeBomber stop trying to fool the public everybody knows you're running from me @SkySportsBoxing @EddieHearn @HBOboxing @ShowtimeBoxing #Coward pic.twitter.com/Cm5PiDMJVq — Dillian Whyte (@DillianWhyte) March 29, 2018

