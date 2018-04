Уайлдър готов да излезе на "Уембли" и да вземе по-малко пари от Джошуа

'WE WANT IT' Deontay Wilder accepts Anthony Joshua terms of 60/40 purse split and is ‘ready to fight in UK this summer’ #Boxing #JoshuaWilder #DeontayWilder #Tuscaloosa #TopHeavyweights #Heavyweights #HeavyweightBoxing #Heavyweight #boxeo #boxen #boxe #boks #boksen pic.twitter.com/c4JUpsCulN