Снукър Селби прескочи квалификациите, първият ден от China Open приключи 02 април 2018 | 19:55 0 0 0 0 0



Неговият двубой от предварителната фаза бе изтеглен за залата, където се провеждат и срещите от същинската част на China Open - National Olympic Sports Center Gymnasium.

@markjesterselby: "He really impressed me"



From 2-0 down, defending champion Selby is through to the last 64 of the Fuhua Group China Open, despite a stern test from world number 91 Wang Yuchen [6-4].



Tonight's match a showcase of the tour's depth in quality #ChinaOpen pic.twitter.com/9V0TullRMi — World Snooker (@WorldSnooker1) April 2, 2018

Ючън Уанг направи серия от 96 точки във втория фрейм, за да дръпне с 2:0, но Селби отговори с поредици от 83 и 87 и стигна до интервала при равен резултат. Той взе завързаната пета партия, а Ючън с брейк от 71 изравни на 3:3, след което двамата си поделиха следващите два фрейма. 76 и 57 в последвалите две части осигуриха на Веселяка от Лестър участие в основната схема на China Open, където ще се изправи срещу Скот Доналдсон.

Two-time champion Ding Junhui overcomes Shoot Out winner Michael Georgiou [6-2] to reach the last 64!



Five 50+ breaks helped the Chinese star to victory in his heldover L128 match, finishing the job with a 91 #ChinaOpen pic.twitter.com/HGZqPGMPrE — World Snooker (@WorldSnooker1) April 2, 2018

Също в квалификационен двубой Дин Дзюнхуей се наложи с 6:2 над победителя в ShootOut Михаел Георгиу, правейки пет халф-сенчъри брейка, най-големият от които 91 точки.



По-рано през деня Марк Уилямс и Марк Алън постигнаха убедителни победи с по 6:1 Тепчая Ун-Ну и Нопон Сенкам, а със същия резултат Джак Лисовски елиминира Антъни Хамилтън.

@joegentlemanjoe earlier recorded the first whitewash of this year's Fuhua Group China Open.



Two centuries (130, 102) helped him reach the required six frames without reply from Scotland's Chris Totten!



He'll face Gary Wilson, whose taken the scalp of Ali Carter #ChinaOpen pic.twitter.com/xBF4WvwYwh — World Snooker (@WorldSnooker1) April 2, 2018

Гари Уилсън изхвърли Али Картър в оспорван дуел, приключил 6:4, докато Джо Пери не даде нито фрейм на Крис Тотен, правейки сенчъри брейкове от 130 и 102. Стюърт Бингам преодоля Матю Стивънс с 6:5, а победителят в "Шампионата на Китай" Люка Бресел отпадна след 4:6 от Юпън Цао.

