Киелини готов да си смени фланелката със Суарес

Allegri to go with 4-3-2-1 vs Real.

- Barzagli/Bentancur for the suspended Benatia/Pjanic.

- Mandzukic could be fit for the bench.

- Alex Sandro back.

- Expected 11: Buffon / De Sciglio Barzagli Chiellini AlexSandro / Khedira Bentancur Matuidi / Dybala Costa / Higuain.#SkyItalia pic.twitter.com/sSX99oIRtX