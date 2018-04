Баскетбол Късмет или хладнокръвие? (видео) 02 април 2018 | 16:14 - Обновена 0 0 0 1 2

Wow, my life is complete. The GOAT https://t.co/91wiItW0KN — Arike Ogunbowale (@Arike_O) March 31, 2018

Арике Огунбоуале от Нотър Дейм имаше точно такъв проблем по време на финалния мач на колежанското първенство при дамите. Тя бе вкарала 5/20 от игра и не бе успяла при двете си стрелби от тройката до момента. Но тогава дойде и последната секунда, когато при резултат 58:58 тя изпрати топката към коша с огромна парабола, за да може стрелбата й да влети точно в мрежичката и да донесе на Файтинг Айриш втора титла в историята на училището - победата с 61:58 е втора за университета във финален двубой след тази от далечната 2001 година.



Тук не става дума за ирландски късмет, макар че талисман на спортните отбори на Нотър Дейм е именно лепрекон.

Live look at Arike Ogunbowale: pic.twitter.com/gRZepv1TKB — Sarah Spain (@SarahSpain) April 2, 2018

Огунбоуале класира своя тим на финал, след като в полуфинални двубой срещу тоталния фаворит и хегемон в женския колежански баскетбол Кънектикът, отново отбеляза победния кош, тогава за 91:89. След хладнокръвния изстрел срещу Юкон, тя получи поздравления от Коби Брайънт, който изрази възхищението си в Twitter.



Какво трябва да направиш, когато стрелбата ти не върви и си вкарал едва 5 от общо 20 шута? Някои биха казали, че е редно да насочиш играта си към отбора и да започнеш да подаваш, но Коби Брайънт би поговорил за "Мамба манталитета" и за това как трябва да продължиш да стреляш, защото ако спреш, значи си загубил увереност във възможностите си.

