Тенис Какво научихме от "Мастърс"-а в Маями? 02 април 2018 | 15:28 - Обновена 0 0 0 0 0



Увереността е ключова, особено за Иснър



Джон Иснър не беше фаворит за титлата, меко казано, тъй като пристигна в Маями със само две победи през 2018 година на сметката си, и то срещу противници извън топ 80 на световната ранглиста. Откакто загуби първия сет в първия си мач в турнира - 1:6 от Иржи Весели - американецът спечели 11 поредни сета и вдигна най-голямата титла в кариерата си. Той досега имаше 12 трофея, но всичките от най-ниската категория на АТР - 250. Иснър направи 53 поредни успешни сервис-гейма, чрез които записа три победи над опоненти от топ 6 - Марин Чилич (3), Хуан Мартин дел Потро (6) и Александър Зверев (5). За първи път в кариерата си той преодолява повече от един съперник от топ 6.

So this is what @rogerfederer feels like every other week. @miamiopen . Happy Easter!!! pic.twitter.com/4KsHiEeRMX — John Isner (@JohnIsner) April 1, 2018

Зверев ще направи нова силна година



Преди Маями германецът бе допуснал три от четирите си поражения от съперници извън топ 50. Във Флорида обаче Зверев показа, че може да повишава нивото си във важните моменти. Дори без третата титла от “Мастърс”, младокът даде заявка за бъдещо величие и все още има време да стане най-младият от Новак Джокович през 2008-ма насам с повече от два трофея в най-високата категория на АТР.

"The first practice that we ever played I think I was 15...He's a great guy. He was always kind of pushing the younger guys."



https://t.co/CeCMZhntg1 pic.twitter.com/o2xPUMjc1E — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 2, 2018

Хуан Мартин дел Потро ще върви само нагоре



