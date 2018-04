Снукър Рони О'Съливан очаквано влезе в основната схема на China Open 02 април 2018 | 13:34 - Обновена 0 0 0 0 1

Гения от Чигуел направи сенчъри брейк номер 943 в кариерата си - 110 точки още в първия фрейм, а след това добави серии от 67, 64 и 84. Рони ще се изправи срещу Елиот Слесор в първия кръг от основната схема на China Open.



Марк Уилямс пък направи шест поредни серии над 50 точки, включително две сенчърита от 131 и 129, за да разгроми Тепчая Ун-Ну с 6:1 и да намери място във втори кръг на надпреварата.

