Когато съдбата ти даде шанс да станеш герой, но... (видео)

На невероятна драма и изключително необичаен гол станаха свидетели зрителите на двубоя от Vanarama National League (английската пета дивизия) между Уокинг и Макълсфийлд. Срещата завърши с победа с 3:2 за гостите от Макълсфийлд, които са лидери в класирането в дивизията. Трите точки на Макълсфийлд донесе Даниел Уайтхед с гол в 4-ата минута на добавеното време, но това попадение бе повече от шантаво.Първо футболист на гостите изскочи сам серщу противниковия вратар и го преодоля, мушвайки топката под плонжа на стража. Играчът на Макълсфийлд дори тръгна да празнува "попадението", без да види, че топката се спря в локва кал до самата голлиния. За жалост на опашкарите от Уокинг защитникът на домакините Джо Джоунс, който имаше възможност да избие топката, също не се ориентира добре в ситуацията, мислейки, че кълбото вече се е оплело в мрежата. Вратарят пък вече бе на земята и бе изпреварен от Уайтхед, който направи победоносната добавка.

