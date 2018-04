Тенис Гигантът Иснър спечели "петия Голям шлем"! 01 април 2018 | 22:46 - Обновена 0 0 0 2 3

Hometown hero!



John Isner clinches his first #ATPMasters1000 on home soil after a 6-7 (4), 6-4, 6-4 victory at the @MiamiOpen



In case you missed it https://t.co/chUtgegaZy pic.twitter.com/2cEfDi0tKK — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 1, 2018

Така след триумфа на Слоун Стивънс при жените, американците осъществиха двоен триумф в "Мастърс"-а, който е считан за "петия турнир от Големия шлем", заради страхотните си организация и атмосфера. Именно тази година се проведе и последното издание на събитието от най-високата категория на АТР в настоящия комплекс "Крендън парк", тъй като от догодина то ще се провежда на стадиона на отбора по американски футбол Маями Долфинс Hard Rock Stadium. В момента се изграждат допълнителни 30 тенис съоръжения около стадиона, а инвестицията е в размер на 53 милиона долара.

What a week for @JohnIsner!



Wins first Masters 1000 title defeating Zverev 6-7(5) 6-4 6-4.#MiamiOpen pic.twitter.com/DAQeefh5Yd — Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2018

Това е първи "Мастърс" трофей в кариерата на 238-сантиметровия и 33-годишен Джон Иснър, който по пътя към финала спря серията от 15 победи на Хуан Мартин дел Потро и се противопостави по най-добрия начин на двукратния "Мастърс" шампион Зверев. Германецът не можа да прибави трета такава титла в колекцията си след Рим и Монреал от миналия сезон, като именно Иснър стана един от малкото майстори на сервиса, успели да подчинят Зверев, който има солидна статистика срещу Кевин Андерсън (4-0), Марин Чилич (4-1) и Милош Раонич (1-1), а през седмицата в Маями изравни баланса си 3-3 победи, елиминирайки Ник Кирьос.

Въпреки поражението Зверев ще се завърне на четвърто място в световната ранглиста, а Григор Димитров ще започне новата седмица на пета позиция. Джон Иснър пък ще бъде новият член на топ 10, заемайки девето място и изкачвайки се с 8 позиции.

That smile says it all... @JohnIsner #MiamiOpen pic.twitter.com/ii1Wlt71VV — Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2018

На 32 години и 11 месеца Иснър е най-възрастният дебютант сред шампионите в "Мастърс" турнирите, а в исторически план само Роджър Федерер и Андре Агаси са печелили събитие от най-високата категория на АТР на по-преклонна възраст. Той най-после спечели финал от такова равнище, след като преди това имаше загуби от Федерер в Индиън Уелс през 2012 година, от Рафаел Надал в Синсинати през 2013-а и от Анди Мъри в Париж през 2016-а.

That smile says it all... @JohnIsner #MiamiOpen pic.twitter.com/ii1Wlt71VV — Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2018

За триумфа си той ще получи парична награда от 1 340 860 милиона долара, като ще стане отново ракета номер 1 на САЩ, след като миналата година загуби това си прозвище. Той влезе във финала с 37 поредни удържани сервис-гейма (за последно Михаил Южни го проби във втория му мач в Маями), като трябваше да отразява само веднъж брейк-пойнт в рамките на тази серия. Във финала той също не допусна да бъде пробит, като спаси и трите възможности за това на Зверев и отново началният му удар се оказа решителното предимство.



Иснър имаше проблеми от свой сервис при третото си подаване, когато Зверев за първи път стигна до точка за пробив - първо стигайки до дюс с великолепен минаващ форхенд по диагонала, а след това след два дълбоки бекхенда, които провокираха слайс в мрежата от Иснър. Въпреки че само веднъж до този момент в турнира бе вкарвал първи сервис, когато трябваше да защитава брейкбол, Иснър го направи с ас. Американецът след това изстреля още две бомби от начален удар и се избави от първата критична ситуация в сета.



След като още във втория гейм Зверев трябваше да спасява брейк-пойнт и го направи чрез сервиси в тялото на високия си съперник, то за 3:3 на германеца му трябваха още по-железни нерви, за да отрази две точки за пробив. Той премина през два дюса, преди все пак да се опази от брейк, след което не можа да се възползва от полушанса си при 15-30 и сервис на Иснър, за да го постави отново под по-голямо напрежение.



Това бяха случаите, в които сервиращите имаха някакви проблеми да удържат подаванията си, защото след това началните удари не допускаха трепване и се стигна логично до тайбрек. Първият мини-пробив бе дело на Зверев, който се възползва от слаб апроуч (пореден) на Иснър и така свали топката в краката му, че американецът не можа да прехвърли мрежата. Това обаче само даде начало на поредица от мини-пробиви, петият последователен от които (за 5:4) след двойна грешка на Иснър.



Вторият сет приключи наистина фантастично откъм драма и добри отигравания, след като Иснър проби в критичен момент за 5:4, а преди това единствено величественият му начален удар го бе задържал "в играта". Решителният десети гейм обаче не се разви безметежно, особено след като американецът два пъти сбърка форхенд по обратния диагонал (а точно с такъв уинър бе извършил пробива) след смяна от бекхенд страната си и така Зверев стигна до брейк-пойнт при 30-40. Иснър го отрази, но след това отново изпадна в беда, поради неспособността си да направи завършващо воле от мрежата, след като отново германецът бе демонстрирал страхотна защита. Иснър направи същата неточност първо с неубедително драйв-воле, а после и с неубедителен къс бекхенд-смач, но компенсира с впечатляващ форхенд-уинър от неудобна позиция в средата на корта.



В крайна сметка той затвори сета с помощта на сервиса си, печелейки 18-ударно разиграване, за да вкара финала в заключителен трети сегмент.



Зверев с две непредизвикани грешки от форхенд подари на съперника си брейк-пойнт при 1:1, но успя да го отрази, а при 2:2 трябваше да се спасява от 0-40 и после при авантаж за Иснър, като този път гигантът от САЩ се отчете със сбъркани форхенди и не можа да получи ключово предимство. Зверев обаче получи огромна порция освирквания за счупването на ракетата си при 4:4, когато трябваше да отразява два брейк-пойнта (след направена двойна грешка) и се провали при 30-40 с поредна грешка от форхенд. Иснър удържа подаването си на нула и с ас стигна до първата си титла от сериите "Мастърс"! 