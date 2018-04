Бойни спортове Защо Уайлдър не бе в Кардиф? Ето двете гледни точки 01 април 2018 | 13:52 0 0 0 0 1

"Ohhh Anthony Joshuaaa!!" @anthonyfjoshua celebrates with his team in his dressing room after beating Joseph Parker #JoshuaParker pic.twitter.com/jSv9qSrqV0 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 1, 2018

Дионтей Уайлдър щеше да бъде поканен от Sky Sports да коментира мача на живо на няколко метра от екшъна, като самият той след края на двубоя е желал да се качи на ринга и да предизвика победителя (той през цялото време говореше за Антъни Джошуа) лице в лице за обединяващ двубой в края на 2018 година.



Промоутърът на AJ Еди Хърн сподели, че е поканил Уайлдър да присъства на стадиона (той изгледа на живо на “Уембли” победата над Владимир Кличко), но не му е гарантирал, че ще бъде допуснат на ринга след последния гонг. Това е отказало американеца да се разкарва до Кардиф.



Защо обаче екипът на Джошуа не е гарантирал на Уайлдър, че ще може да се качи на ринга, при положение че по този начин щеше да се промотира изключително силно бъдещия им мегасблъсък?

Джошуа, а впоследствие и Хърн, дадоха своето обяснение с почти идентични словоред и аргументи.

Some 11 months...



On to the next one pic.twitter.com/jhy5rqZOly — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 1, 2018

“Събитието в Кардиф е посветено на Антъни Джошуа и Джоузеф Паркър, а не на Дионтей Уайлдър. Не можем да си позволяваме Уайлдър да диктува условията. Ако победим Паркър и след това чувстваме, че спокойно можем да поканим Уайлдър на ринга, тогава той може да се качи. Но няма как да планираме да го пуснем на ринга още преди да сме спечелили двубоя, защото е неуважително към Паркър. Ако победим и се чувстваме щастливи, тогава няма проблем Уайлдър да се качи и да промотираме заедно сблъсъка.”



