Бенатия след успеха над Милан: Има да изминем дълъг път до титлата

“Най-важното нещо бе да спечелим трите точки. Представихме се добре. Отборът на Милан бе много балансиран, те се справиха добре технически”, започна анализа след мача Бенатия.

“Водим с четири точки на



Ще продължим да се стремим да играем още по-добре. Срамно е, че допуснахме такъв гол, но важен бе крайният резултат", завърши централният бранител на "бианконерите". 30 кръг, събота 31 март Серия А Ювентус 3:1 краен резулат Милан титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Ювентус Стейдиъм

Съдия: Paolo Silvio Mazzoleni 1 15 3 4 6 22 7 11 30 9 10 99 19 68 13 2 18 5 79 7 8 63 Масимилиано Алегри Дженаро Гатузо 3-5-1-1 4-3-3 Титуляри Джанлуиджи Буфон 1 99 Джанлуиджи Донарума Андреа Бардзали 15 2 Давиде Калабрия Меди Бенатия 4 19 Леонардо Бонучи Джорджо Киелини 3 13 Алесио Романьоли Стефан Лихтщайнер 26 68 Рикардо Родригес Сами Кедира 6 79 Франк Кесие Миралем Пянич 5 21 Лукас Билия Блес Матюиди 14 5 Джакомо Бонавентура Квадво Асамоа 22 8 Сусо Пауло Дибала 10 9 Андре Силва Гонсало Игуаин 9 10 Хакан Чалханоолу Резерви Дъглас Коща 11 7 Никола Калинич Родриго Бентанкур 30 18 Рикардо Монтоливо Хуан Куадрадо 7 63 Патрик Кутроне Сами Кедира гол 87' 82' Рикардо Монтоливо жълт картон 80' Хакан Чалханоолу излиза Патрик Кутроне влиза Хуан Куадрадо гол 79' Миралем Пянич излиза 76' Лукас Билия излиза Родриго Бентанкур влиза Рикардо Монтоливо влиза 65' Андре Силва излиза Никола Калинич влиза Блес Матюиди излиза 61' Хуан Куадрадо влиза 52' Лукас Билия жълт картон Стефан Лихтщайнер излиза 46' Дъглас Коща влиза 39' Рикардо Родригес жълт картон Меди Бенатия жълт картон 38' 28' Леонардо Бонучи гол Пауло Дибала гол 8' 3 Голове 1 2 Ъглови удари 3 15 Центрирания 22 3 Засади 0 4 Точни удари 6 6 Тъчове 8 3 Неточни удари 5 9 Удари от вратата 4 52 Притежание на топката % 48 1 Жълти картони 3 1 Блокирани удари 0 3 Смени 3 0 Контра атаки 4 9 Извършени фалове 16 Серия А М П Р З Г точки 1 Ювентус 30 25 3 2 70:16 (54) 78 2 Наполи 30 23 5 2 64:20 (44) 74 3 Рома 30 18 6 6 50:24 (26) 60 4 Интер 29 16 10 3 50:21 (29) 58 5 Лацио 30 17 6 7 73:39 (34) 57 6 Милан 29 15 5 9 42:35 (7) 50 7 Аталанта 29 13 8 8 45:31 (14) 47 8 Фиорентина 29 12 8 9 40:33 (7) 44 9 Сампдория 29 13 5 11 48:45 (3) 44 10 Торино 29 9 12 8 41:37 (4) 39 11 Болоня 30 10 5 15 35:42 (-7) 35 12 Удинезе 29 10 3 16 38:44 (-6) 33 13 Дженоа 29 8 7 14 22:30 (-8) 31 14 Каляри 29 8 5 16 27:48 (-21) 29 15 Киево 29 7 7 15 27:48 (-21) 28 16 Сасуоло 29 7 7 15 19:49 (-30) 28 17 СПАЛ 2013 30 5 11 14 29:51 (-22) 26 18 Кротоне 29 6 6 17 27:52 (-25) 24 19 Верона 29 6 4 19 25:59 (-34) 22 20 Беневенто 29 3 1 25 21:69 (-48) 10 Шампионска лига

Лига Европа

Изпадане 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Пауло Дибала 8' 28' 1:1 Леонардо Бонучи 2:1 Хуан Куадрадо 79' 3:1 Сами Кедира 87'

