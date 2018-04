Бойни спортове До края на 2018 година ще има мач между Джошуа и Уайлдър 01 април 2018 | 10:57 - Обновена 0 0 0 1 8 Антъни Джошуа (вече 21-0, 20 КО), заяви че до края на годината британецът ще трябва да се изправи на ринга срещу първенеца в тежка категория на WBC Дионтей Уайлдър.



С победата си над Джоузеф Паркър (вече 24-1, 18 КО) в Кардиф снощи британецът обедини световни титли в WBA, WBO, IBO и IBF, така че му остава само още една (WBC), за да е първият абсолютен световен шампион в професионалния бокс от 2002 г. насам, когато такъв бе Ленъкс Люис.

„Мисля, че този мач трябва да се случи до края на 2018 година. В противен случай ще имаме проблеми. Мисля, че подобен двубой е възможно да се осъществи през лятото или по-късно. Можех да бъда и по-категоричен с дата за евентуалния мач, ако двамата не бяха толкова зловещи и непредсказуеми. Именно заради това уреждането на срещата може да отнеме повече време, макара да изглежда лесно отвън“, коментира Хърн, след като Джошуа предизвика Дионтей Уайлдър още от ринга, на който победи Джоузеф Паркър.

WATCH: @anthonyfjoshua said he would knock @BronzeBomber spark out if the pair meet in the ring. https://t.co/9zJvP5jev7 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 1 април 2018 г.

„Аз съм готов по всяко време да се бия с Деонтей Уайлдър и то на всяко място по света! Хайде да го направим! Сериозен съм", заяви британецът, а световният шампион в тежка категория на WBC веднага прие хвърлената ръкавица и се усъмни в успеха на Джошуа по точки в Кардиф.

„Какво ограбване… леле!!! Джоузеф Паркър, ти свърши страхотна работа, братко. Господи, не се извинявай, ти не направи нищо грешно срещу шампиона”, коментира Уайлдър и допълни:

„Антъни Джошуа, приемам на 100%!”





