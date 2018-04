Валверде: С Меси сме един отбор, без него - съвсем друг

Лидерът Барселона драматично избегна загубата при гостуването на Севиля (2:2), а точката донесе влезлият като резерва Лионел Меси. Старши треньорът Ернесто Валверде не пропусна да изтъкне приноса на аржентинеца и призна, че без Лео Барса е много по-уязвим отбор.



"Меси имаше лека травма, но въпреки това планирах да го пусна. Той беше извън терените две седмици и има нужда от игрова практика. Лео може да реши всеки мач с едно свое действие. С него сме един отбор, а без него - съвсем друг", коментира Валверде.

