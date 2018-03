Бойни спортове Брутален нокаут в актива на Поветкин точно преди Джошуа - Паркър (видео) 01 април 2018 | 00:04 - Обновена 0 0 0 1 8

Gutting for Pricey. It’s a savage fifth round KO win for Povetkin, who moves a step closer to a World Title shot. He’ll have a keen eye on tonight’s main event #PovetkinPrice #JoshuaParker pic.twitter.com/t3c5wpXwjS — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 31, 2018

Прайс поразклати Поветкин с дясно кроше в края на първи рунд, но това като че ли само амбицира руснака и във втори и трети той контролираше дистанцията и темпото. Още във втората част Поветкин отвърна на предизвикателството с добри удари, но третият рунд се оказа изключително вълнуващ - и двамата записаха нокдаун. Руснакът първи се отчете с дясно кроше, което отвори аркада над лявата вежда на Прайс, а носът му впоследствие също пострада от мощните юмруци на съперника му. В края на третия сегмент обаче Поветкин се увлече в комбинации и се откри, като Прайс го контрира с ляво кроше и го олюля. Руснакът не падна единствено защото ъгълът на ринга и въжетата го спасиха, но съдията започна да отброява и без това.

It's over!

Great performance by Povetkin!

#JoshuaParker pic.twitter.com/5IlQmrkZO0 — Eanuele®76 (@ermurenz) March 31, 2018

Третият и четвъртият рунд бяха по-предпазливи и равностойни, но в петия Поветкин с убийствена комбинация от дясно и ляво кроше прати Прайс в тежък нокдаун. Кръв шурна от главата на Прайс и за съдията бе ясно, че дори без да отброява, трябва моментално да определи двубоя за приключил и да извика по спешност медицинския екип. Прайс все пак се изправи около минута по-късно и остана на ринга за официалното закриване на двубоя.

С брутален нокаут в пети рунд Александър Поветкин (вече 34-1, 24 KO) обезличи Дейвид Прайс (вече 22-5, 18 KO) и спечели по ефектен начин последния подгряващ двубой в Кардиф на стадион “Мунисипалити” преди гвоздея на галавечерта - Антъни Джошуа срещу Джоузеф Паркър. Благодарение на този зрелищен успех руснакът най-вероятно ще стане официален претендент за световната титла на Световната боксова асоциация (WBA), тъй като в момента е носител на интерконтиненталния й пояс, както и на еквивалента му в Световната боксова асоциация (WBO).Прайс поразклати Поветкин с дясно кроше в края на първи рунд, но това като че ли само амбицира руснака и във втори и трети той контролираше дистанцията и темпото. Още във втората част Поветкин отвърна на предизвикателството с добри удари, но третият рунд се оказа изключително вълнуващ - и двамата записаха нокдаун. Руснакът първи се отчете с дясно кроше, което отвори аркада над лявата вежда на Прайс, а носът му впоследствие също пострада от мощните юмруци на съперника му. В края на третия сегмент обаче Поветкин се увлече в комбинации и се откри, като Прайс го контрира с ляво кроше и го олюля. Руснакът не падна единствено защото ъгълът на ринга и въжетата го спасиха, но съдията започна да отброява и без това.Третият и четвъртият рунд бяха по-предпазливи и равностойни, но в петия Поветкин с убийствена комбинация от дясно и ляво кроше прати Прайс в тежък нокдаун. Кръв шурна от главата на Прайс и за съдията бе ясно, че дори без да отброява, трябва моментално да определи двубоя за приключил и да извика по спешност медицинския екип. Прайс все пак се изправи около минута по-късно и остана на ринга за официалното закриване на двубоя. Специалните предложения на Betfair за мача ДЖОШУА - ПАРКЪР - ВИЖТЕ ТУК!

Още по темата

0 0 0 1 8 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 5580 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1