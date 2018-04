Гари Гудридж продължава битката си с деменцията

Световноизвестният ММА боец Гари Гудридж бе диагностициран с хронична травматична енцефалопатия, по-известна като Деменция пугилистика още в началото на 2012та година. Атлетът е първото широкоразпознаваемо лице в Смесените бойни изкуства, което страда от коварната болест.



Състоянието е често срещано в света на бокса и кикбокса, като най-известен случай се явява легендарния Мохамед Али.



Гари Гудридж имаше интересна, изпълнена с обрати кариера в клетката, като преди нея се състезаваше в кикбоксовия ринг дълги години. Ето какво сподели той чрез своя профил в социалните медии:



To everyone I am sorry for how I am now. I have been battling this. I honestly don’t wish to hurt anyone. I left an important part of myself in the ring. Please forgive my behaviour. You know me and know my character. The most sad and hurtful thing am not the person I want to be