Лека атлетика Сидни Маклафлин с много силни резултати на 200 и 400 метра 31 март 2018 | 13:41 - Обновена 0 0 0 1 0



How’s this for a start the FL Relays Sydney McLauchin @GoSydGo 22.39 fastest time in the NCAA 1.5 m/s wind. @FloTrack @milesplit @NJMileSplit @KentuckyTrack pic.twitter.com/LQIq8i3fsT — Florida Runners (@flrunners) March 29, 2018 Времето на Маклафлин от 22.39 сек е най-доброто време в света за девойки под 20 години от 22.19 сек на Алисън Филикс от Олимпийските игри в Атина през 2004 г. Този резултат постави Маклафлин на четвърто място във вечната ранглиста при девойките до 20 години.



Джоана Аткинс, световна шампионка в зала и на открито на 4 по 400 м, завърши втора с 22.81 сек. Със същия резултат световната рекордьорка на 100 метра с препятствия Кендра Харисън се нареди трета. Планетарната шампионка на 400 м/пр Кори Картър завърши пета с 23.23 сек.



.@GoSydGo 50.07 - leading 400m in a rainy outdoor opener at #FLRelays18.

• Only Courtney Okolo has run a faster 400m time (twice) during the collegiate season (via @USTFCCCA )

Video via SECN+ https://t.co/KsSei3A0h7 pic.twitter.com/NZ5fBAigh3 — UK Track & Field (@KentuckyTrack) March 30, 2018 На следващия ден в дъжда световната шампионка на 400 м/пр за девойки до 18 г. от 2015-а Маклафлин записа силно постижение и на 400 метра. 18-годишната американка спря хронометрите на 50.07 сек. Тя не само подобри рекорда на стадиона на Шони Милър-Уибо от 50.17 сек, а коригира рекорда на турнира на Франсина Маккоръри от 50.23 сек и излезе на шесто място във вечната световна ранглиста до 20 години.



Друг олимпийски и световен шампион - Крисчън Тейлър в тройния скок, направи първото си бягане на 400 м от четири години. Той завърши втори с 45.48 сек и беше изпреварен единствено от Алонсо Ръсел с 45.44 сек.

Сидни Маклафлин откри сезон 2018 с дубъл в първите два дни на Florida Relays. Американката триумфира на 200 метра с 22.39 секунди (+1.5 м/сек). 18-годишната спринтьорка подобри личния си рекорд от 22.53 сек от 2016 г. По-рано тази година тя подобри и личния си рекорд в зала, след като финишира за 22.68 сек.Времето на Маклафлин от 22.39 сек е най-доброто време в света за девойки под 20 години от 22.19 сек на Алисън Филикс от Олимпийските игри в Атина през 2004 г. Този резултат постави Маклафлин на четвърто място във вечната ранглиста при девойките до 20 години.Джоана Аткинс, световна шампионка в зала и на открито на 4 по 400 м, завърши втора с 22.81 сек. Със същия резултат световната рекордьорка на 100 метра с препятствия Кендра Харисън се нареди трета. Планетарната шампионка на 400 м/пр Кори Картър завърши пета с 23.23 сек.На следващия ден в дъжда световната шампионка на 400 м/пр за девойки до 18 г. от 2015-а Маклафлин записа силно постижение и на 400 метра. 18-годишната американка спря хронометрите на 50.07 сек. Тя не само подобри рекорда на стадиона на Шони Милър-Уибо от 50.17 сек, а коригира рекорда на турнира на Франсина Маккоръри от 50.23 сек и излезе на шесто място във вечната световна ранглиста до 20 години.Друг олимпийски и световен шампион - Крисчън Тейлър в тройния скок, направи първото си бягане на 400 м от четири години. Той завърши втори с 45.48 сек и беше изпреварен единствено от Алонсо Ръсел с 45.44 сек. 0 0 0 1 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 192

1