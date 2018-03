Легенда на Англия се бори за живота си

We're extremely saddened to hear former #QPR player and manager Ray Wilkins has suffered a suspected heart attack.



All our prayers are with you, Ray. pic.twitter.com/pNy30MZuft — QPR FC (@QPRFC) 30 март 2018 г.

Former England and Chelsea midfielder Ray Wilkins is in a critical condition in a London hospital.



https://t.co/mHg7yQxBxe pic.twitter.com/cG7cEhuShq — BBC Sport (@BBCSport) 30 март 2018 г.

The thoughts of everybody at Chelsea Football Club are with Ray Wilkins and his family tonight. Keep fighting Ray, you have our love and support. pic.twitter.com/egOapZhDYN — Chelsea FC (@ChelseaFC) 30 март 2018 г.

Легендата на английския футбол Рей Уилкинс, на 61 години, се бори за живота си в болница, след като е получил сърдечен удар. Бившият халф на Челси и Манчестър Юнайтед е бил поставен в изкуствена кома."Той беше поставен в изкуствена кома и беше настанен в интензивното отделение. Състоянието му не е добро. Критично е. След като получи сърдечния удар, падна на земята. Това е много, много лошо", заяви неговата съпруга Джаки в интервю за Дейли Мирър.Уилкинс, известен с псевдонима "Бъч" още от детство, беше неразделна част от националния отбор от средата на 70-те до средата на 80-те години на миналия век. Той има 84 мача и три гола за Англия.