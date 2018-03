Тенис Александър Зверев се класира за финала в Маями (видео + снимки) 31 март 2018 | 10:16 - Обновена 0 0 0 0 0

В полуфиналите Зверев се наложи със 7:6(4), 6:2 над испанеца Пабло Кареньо Буста и в неделя ще има възможността да спечели трета титла от сериите Мастърс 1000 и общо седма в турнирите на АТП.



20-годишният германец надви Кареньо Буста за 88 минути игра, като проблемите пред него бяха много малко и предимно в първия сет, когато се наложи изиграването на тайбрек. В него Зверев показа по-голяма концентрация, а след като веднъж вече бе повел в резултата, за 16-ия в основната схема испанец стана много трудно.



"Не чувствах, че играя най-добрия си тенис в началото на мача. Тогава правех много грешки", призна след нейния край Зверев.

Zverev defeats Carreno Busta 7-6(4), 6-2 to book a spot in his first @MiamiOpen final pic.twitter.com/2Wvfp2Lh4c — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 31 март 2018 г.

"Когато сетът отиде в тайбрек си помислих, че така или иначе губя и нищо не ми пречи да бъда по-агресивен. Направих точно това, записах няколко уинъра и бях късметлия, че измъкнах първия сет. Във втория налучках ритъма си и играта стана доста по-лесна", добави германецът.



До този момент Зверев и Иснър са играли три пъти помежду си, като и в трите мача победата е била за германеца.

Zverev d. Carreno Busta, surges into #MiamiOpen final, his third #ATPMasters1000 match.



