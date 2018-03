Световен футбол Неостаряващият Златан Ибрахимович: Все още съм гладен за успехи (видео) 31 март 2018 | 09:58 - Обновена 0 0 0 0 2

The lion has landed.



A look at Zlatan's journey to Los Angeles. pic.twitter.com/YKsSx0O4vA — LA Galaxy (@LAGalaxy) 31 март 2018 г.

Шведският нападател напусна Юнайтед и се присъедини към Лос Анджелис Галакси, а много хора вярват, че това ще бъде последният клуб в кариерата му. И въпреки твърденията на редица медии, че той е пристигнал в САЩ в търсене на последния тлъст чек, Ибрахимович смята да продължава да играе на високо ниво още няколко години.



"Чувствам се млад. Чувствам се като Бенджамин Бътън (б.пр.- изигран от Брад Пит в холивудски филм, Бътън се ражда възрастен и се подмладява с годините). Роден съм възрастен, но ще си отида млад. Не се тревожете за моята възраст. Същото се говореше и като заминах в Англия. Посрещнаха ме в инвалидна количка и за три месеца покорих Европа. Говореха, че летя", каза бившият шведски национал.



"Аз знам на какво съм способен и съм тук, за да печеля. Лъвът е гладен!", добави Ибрахимович. Part of the pack. #LAGalaxy pic.twitter.com/kGHsSKn3vI — LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 март 2018 г. Златан Ибрахимович определи себе си като живата версия на Бенджамин Бътън и отхвърли опасенията на фенове и специалисти, че няма да бъде в топ форма на 36-годишна възраст. В интервю при представянето си като играч на американския Лос Анджелис Галакси той заяви, че е роден като възрастен и ще си отиде като младеж.Шведският нападател напусна Юнайтед и се присъедини към Лос Анджелис Галакси, а много хора вярват, че това ще бъде последният клуб в кариерата му. И въпреки твърденията на редица медии, че той е пристигнал в САЩ в търсене на последния тлъст чек, Ибрахимович смята да продължава да играе на високо ниво още няколко години."Чувствам се млад. Чувствам се като Бенджамин Бътън (б.пр.- изигран от Брад Пит в холивудски филм, Бътън се ражда възрастен и се подмладява с годините). Роден съм възрастен, но ще си отида млад. Не се тревожете за моята възраст. Същото се говореше и като заминах в Англия. Посрещнаха ме в инвалидна количка и за три месеца покорих Европа. Говореха, че летя", каза бившият шведски национал."Аз знам на какво съм способен и съм тук, за да печеля. Лъвът е гладен!", добави Ибрахимович.

