Копривленски мина кантара, готов е за бой с Джоунси

Стоян Копривленски премина успешно претеглянето преди своя мач от голямата галавечер в веригата „Глори“ в Лос Анджелис (САЩ). Българският боец закова кантара на 69,5 кг и влезе в лимита на лека категория от 70 кг. Абсолютно същото беше теглото и на неговия съперник Джош Джоунси.

STOYAN KOPRIVLENSKI GETS THE FIRST KO OF THE NIGHT!

Don't miss the #GLORY49 lightweight tournament finals later tonight! pic.twitter.com/lO7hVQ2NZq