Кун пълни мрежи в академията на Лийдс (видео)

Седмица по-рано отново мушна два гола на Куинс Парк Рейнджърс при победата с 5:0. Самият Теменужков качи в Instagram видео с единия си гол във вратата на Хъл. Българинът играе и за отбора до 18 години и за младежката формация на Лийдс до 23 години. 18-годишният Кун е считан за един от големите таланти в академията на английския клуб. От началото на сезона има 6 попадения за U18 и 4 за U23.

