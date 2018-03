Водни спортове Боян Петров открива Outdoor & White Water Fest в Кресненското дефиле 30 март 2018 | 13:44 0 0 0 0 0



Началото на Outdoor & White Water Fest ще бъде дадено точно в 10 ч. на 31 март от специалните гости от Община Кресна и обичаният в цяла България алпинист Боян Петров, който за втора поредна година ще отправи важни послания за предизвикателствата пред развитието на туризма и опазването на природата в региона. В този контекст, Димитър Куманов от риболовен клуб „Балканка“ ще насочи вниманието към проблемите на реките и речните екосистеми и р. Струма в частност. Официалната част ще закрие мъжка фолклорна група “Синаница“ с красиви песнопения от пиринския край.



От 11 ч. ще стартират рафтинг и каяк активностите, с които всяка година се отбелязва пролетното пълноводие, първото от които е традиционната регата на всички рафтинг клубове на река Струма. От 13 ч. ще се проведе и демонстрационно спускане, в която всички осмелили се да скочат в лодките ще осъществят първото си символично рафтинг приключение в пролетното пълноводно корито на Струма.



С уъркшоп по оказване на първа помощ на Български младежки Червен кръст – Благоевград от 12 ч пък ще започне и програмата на разнообразните активности, включващи състезания по слаклайн, катерене за деца, лонгборд, летене с парапланер, колела. Вечерта ще е отредена на традиционното парти с музикална сцена, на която ще се качат DJ Vankata The Turntablist и група Faces.







Специален къмпинг на територията на Адвенчър кемп ще подслони желаещите да разпънат палатки, а който не притежава собствена, ще може да наеме една от палатките Hannah в обособения кът на магази ни „Стената“. В кулинарната зона пък гладните ще могат да оближат пръсти с вкусните специалитети на добре познатия Mangia Van, а жадните да поръчат бира от Витошко лале и алкохолни напитки от Винпром Троян.



През целия ден желаещите да разнообразят водните активности с нещо различно ще могат да се забавляват с лонгбордове, слаклайн, мини стена за катерене, полети с парапланер, колела под наем.

За дните на фестивала е предвиден и организиран превоз с мини бус по близките локации в региона, където обикновено отсядат гостите, които не нощуват в къмпинга – Кресна, Стара Кресна, Симитли, Банско, Сандански. Ще има и възожност за двупосочен превоз от и до София. За контакт и повече информация - Кирил Георев, тел. +359898645980, www.getabus.bg



ПРОГРАМА ПО ДНИ И ЧАСОВЕ:

31 МАРТ (СЪБОТА)

10:00 Откриване с официални гости

11:00 Рафтинг регата на клубовете по Струма – в реката

11:30 Игра на рафтинг гидовете Flip & Reflip – в реката

12:00 Уъркшоп Първа помощ на БМЧК Благоевград – на брега

13:00 Демонстрационно спускане за всички – в реката

14:00 Състезание по слаклайн с Айляк Хамак – в горичката

15:00 Състезание „Запази баланса в реката“ с клуб Рефлип – в реката

16:00 Състезание по катерене за деца – стена за катерене в горичката

20:00 DJ Vankata The Turntablist – на сцената

22:00 Група Faces – на сцената

10:00-18:00 (Целодневно) Лонгборд, тандемни полети, колела, катерене



1 АПРИЛ (НЕДЕЛЯ)

