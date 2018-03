Бойни спортове Рики Хатън: Джошуа ще откаже Паркър във втората половина на мача 30 март 2018 | 11:27 0 0 0 0 1 Joshua v Parker https://t.co/ra7r4HAKG0



Anthony Joshua will look to defend his three belts as he takes on Joseph Parker in the #heavyweight unification clash #TeamParker #australia #newzealand #kiwisboxing #AnthonyJoshua #JosephParker #ParkerAJ #AJParker #ParkerJoshua pic.twitter.com/KEwpVJCelS — Joshua vs Parker (@joshuaparkernz) March 28, 2018 В двубоя ще бъдат заложени три от световните титли.

"Паркър има бързи ръце за боксьор от тежка категория и може да създаде проблеми на Джошуа - смята Рики Хатън. - Въпросът е в това дали ще успее да го прави в продължение на всичките 12 рунда. Не мисля. Смятам, че Антъни ще го натисне в средата на мача и ще го откаже във втората половина на срещата." Легендата на британския бокс Рики Хатън е убеден, че Антъни Джошуа ще откаже Джоузеф Паркър във втората половина на техния мач. Двамата шампиони в тежка категория ще се срещнат в събота вечер на градския стадион в Кардиф.В двубоя ще бъдат заложени три от световните титли."Паркър има бързи ръце за боксьор от тежка категория и може да създаде проблеми на Джошуа - смята Рики Хатън. - Въпросът е в това дали ще успее да го прави в продължение на всичките 12 рунда. Не мисля. Смятам, че Антъни ще го натисне в средата на мача и ще го откаже във втората половина на срещата."

