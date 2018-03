Бойни спортове Година наказание грози Канело 30 март 2018 | 11:23 - Обновена 0 0 0 0 1 When the NVSAC tries to test Canelo's tainted meat#boxing #canelo pic.twitter.com/gw5VbSwMoL — The 112 (@_THE112) March 26, 2018 Очакава се тогава да бъде обявено и неговото наказание.

Мексиканецът твърди, че положителната проба е дошла след употреба на заразено месо. Това оправдание може да намали неговата санкция до шест месеца. В същото време стана ясно, че официалният претендент за титлата на Международната боксова федерация Сергей Деревяченко (Укр) е готов да замени Алварес срещу Генади Головкин за двубоя на 5 май. Мексиканската боксова суперзвезда Сол "Канело" Алварес може да изгори с 1-годишно наказание за употреба на допинг, гръмнаха американските медии. Той даде положителна извънсъстезателна проба при два от неговите тестове, дадени на 17 и 20 февруари. Алварес ще бъде изслушван следващия месец от Атлетическата комисия на щата Невада.Очакава се тогава да бъде обявено и неговото наказание.Мексиканецът твърди, че положителната проба е дошла след употреба на заразено месо. Това оправдание може да намали неговата санкция до шест месеца. В същото време стана ясно, че официалният претендент за титлата на Международната боксова федерация Сергей Деревяченко (Укр) е готов да замени Алварес срещу Генади Головкин за двубоя на 5 май.

Още по темата

0 0 0 0 1 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 265 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1