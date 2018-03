Волейбол Супер Ели се лекува с любов 29 март 2018 | 17:45 - Обновена 0 0 0 0 0



В социалните мрежи се появи снимка на Супер Ели на вечеря в хубав ресторант в Перуджа в компанията на голямата й любов - сръбската суперзвезда Александър Атанасийевич, и агентът на двамата Стив Барбиери.

Always behind my back @goldsportmodena @steveebarbierii @atanasijevic.aleksandar #myagentisbetterthanyours #goldsportfamily Публикация, споделена от Elitsa Vasileva (@eci_) на Мар 27, 2018 в 7:22 PDT

Ели Василева се контузи по време на плейофите в руската Суперлига, в които нейния тим Динамо (Казан) победи като домакин Сахалин (Южно-Сахалинск) с 3:0 в трети решителен мач от 1/4-финалите и се класира за полуфинали.



