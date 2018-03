Хандбал Фленсбург влезе в топ 8 на Шампионската лига 29 март 2018 | 16:37 0 0 0 0 0 влезе в топ осем за трети пореден сезон. Шампионите в турнира за 2014 година спечелиха с 27:24 гола в реванша пред своите привърженици, след като бяха постигнали победа с 26:22 в първата среща (общ резултат 53:46).



Фленсбург дори за миг не даде надежди на шведите за обрат, осигурявайки си четири гола аванс още след първото полувреме, завършило при 13:9. Ласе Сван бе най-резултатен за домакините с 5 гола, а Марио Липовач вкара седем пъти за Кристианстад.

RESULT: @SGFleHa join @psghand and @HCVardar in the 2017/18 #veluxehfcl Quarter-Finals after beating @IFKKristianstad 27:24 on the night, making it 53:46 over the two legs to the team from Germany - congratulations! pic.twitter.com/s0ymU3zljN — EHF Champions League (@ehfcl) 28 март 2018 г. Германският тим ще опита да преодолее фазата на най-добрите осем за първи път от триумфалната 2014 година. През последните два сезона отборът отпадна именно на четвъртфиналите и то от съставите, които впоследствие вдигнаха титлата. През 2017 година това бе Вардар (Скопие), а година по-рано - Виве (Киелце) от Полша. Общо в историята на Фленсбург това ще бъде седма поява на четвъртфиналите в Шампионската лига и шеста от сезон 2009/10 насам.

QUICK PICK: What a way to say goodbye! @IFKKristianstad may be out of the #veluxehfcl for another season but they know how to exit with a bang, thanks to this in-flight from Viktor Hallen. Thanks for the memories guys! pic.twitter.com/2zKTuJP7Dd — EHF Champions League (@ehfcl) 28 март 2018 г. А съперникът си немците ще научат след прелюбопитния реванш между Барселона и Монпелие. Французите ще започнат срещата с преднина от три гола след първия двубой. Германският хандбален гранд Фленсбург се класира за четвъртфиналите на Шампионската лига за мъже. Тимът от германско-датската граница оправда очакванията на специалисти и фенове за комфортен успех срещу шведския Кристианстад в първия кръг от елиминациите и. Шампионите в турнира за 2014 година спечелиха с 27:24 гола в реванша пред своите привърженици, след като бяха постигнали победа с 26:22 в първата среща (общ резултат 53:46).Фленсбург дори за миг не даде надежди на шведите за обрат, осигурявайки си четири гола аванс още след първото полувреме, завършило при 13:9. Ласе Сван бе най-резултатен за домакините с 5 гола, а Марио Липовач вкара седем пъти за Кристианстад.Германският тим ще опита да преодолее фазата на най-добрите осем за първи път от триумфалната 2014 година. През последните два сезона отборът. През 2017 година това бе Вардар (Скопие), а година по-рано - Виве (Киелце) от Полша. Общо в историята на Фленсбург това ще бъде седма поява на четвъртфиналите в Шампионската лига и шеста от сезон 2009/10 насам.А съперникът си немците ще научат след прелюбопитния реванш между Барселона и Монпелие. Французите ще започнат срещата с преднина от три гола след първия двубой.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 92

1