Бойни спортове 11 медала за българите на Европейското първенство по Джу Джицу(No Gi) в Рим 29 март 2018 | 17:05 - Обновена 0 0 0 0 0 През последните години двете неразривно свързани бойни изкуства Бразилско Джу Джицу и Граплинг се радват на засилващ се интерес в България. Изминалия уикенд донесе на страната ни отлични успехи на провелото се отворено европейско първенство, което по традиция се води в Рим. European Brazilian Jiu Jitsu No Gi Tournament е едно от най-големите състезания в целия свят. Турнирът е с отворен стил, следователно участниците, които се борят за призови места не идват само и единствено от европейските страни. Това прави постиженията на големия форум още по-впечатляващи и достойни за адмирации.



Паралелно с този голям турнир, от най-голямата федерация по Бразилско Джу Джицу в света( International Brazilian Jiu Jitsu Federation IBJJF)организират и турнир с кимоно – Rome Open. Както всяка година, паралелно с европейския Но Ги турнир, залата е домакин на състезанието с ги Rome Open Championship.



Българските състезатели се пребориха за множество медали срещу представители на някои от най-компетативните държави и отбори. С всяка година и всяко ново издание на първенството, българските отбори успяват да се класират на призовите места при по-трудните дивизии, което ясно показва надграждането и развитието в играта, както и повишеното ниво и целеустременост на клубовете. Ето кои бяха медалистите от България в двата турнира, изиграни в Италия.



European Brazilian Jiu Jitsu No Gi Championship:



Даниел Стоянов (СК „Монтана”) – 1во място/82.3кг/лилави колани

Даниел е първият българин, който печели европейска титла от турнира в категория adult/мъже за лилави колани.



Радослав Букоров (BJJ Bastos Varna/CPK Varna) – 3то място/79кг ветерани I/лилави колани Александър Александров (BJJ Bastos Varna/CPK Varna) – 3то място/+100кг/лилави колани Александър Александров (BJJ Bastos Varna/CPK Varna) – 1во място/абсолютна категория/лилави колани

Варненецът, който е и инструктор в клуба си, е единственият българин, който до този момент успява да спечели абсолютната категория при лилавите колани в дивизия adult/мъже.



Александър Станев (Twisted Jiu Jitsu) – 3то място/74кг/сини колани Александър Димитров (Twisted Jiu Jitsu) – 3то място/74кг ветерани I/лилави колани Петко Неделчев (Twisted Jiu Jitsu) – 3то място/85.5кг/лилави колани Иво Димитров (Twisted Jiu Jitsu) – 2ро мято/100кг ветерани I/лилави колани Иво Димитров (Twisted Jiu Jitsu) – 1во място/абсолютна категория ветерани I/лилави колани Борислав Кирилов (Twisted Jiu Jitsu) -1во място/73.5кг ветерани I/ кафеви колани Владимир Джаркълов (Twisted Jiu Jitsu) – 2ро място/73.5кг ветерани II/ кафеви



Борислав и Владимир са главните инструктори на



Rome Open Championship:



Венцислав Сотиров (Ipon Blagoevgrad) – 1во място/82.3кг/бели колани Владимир Джаркълов (Twisted Jiu Jitsu) – 2ро място/73.5кг ветерани II/ кафевиБорислав и Владимир са главните инструктори на клуб Twisted Jiu Jitsu и първите състезатели от страната ни, които успяват да постигнат успех на европейското първенство за кафяви колани. Борислав печели двойно злато от двата турнира, а Владимир повтаря своя успех от миналата година в дивизията и отново се нарежда втори на стълбичката.Венцислав Сотиров (Ipon Blagoevgrad) – 1во място/82.3кг/бели колани Георги Николов (Ipon Blagoevgrad) – 2ро място/69кг/бели колани юноши Николай Атанасов (SC "Montana”) – 1во място/57кг/бели колани Цветомир Петков (SC "Montana”) - 1во място/82.3кг/бели колани Васил Василев (Victory One) – 1во място/70кг/бели колани Ангел Сапунджиев (Victory One) – 2ро място/70кг/бели колани Ангел Ангелов (Victory One) – 1во място/82.3кг ветерани I/бели колани Кирил Лазаров (Victory One) – 1во място/88кг ветерани I/бели колани Петър Георгиев (Victory One) – 2ромясто/76кг ветерани II/бели колани Александър Александров (BJJ Bastos Varna/CPK Varna) – 3то място/+100кг/лилави колани Стилян Георгиев (Levski Sofia Zapad) – 1во място/94кг ветерани I/лилави колани Виктор Николов (Twisted Jiu Jitsu) – 3то място/+100кг/лилави колани Александър Димитров (Twisted Jiu Jitsu) – 1во място/76кг ветерани I/лилави колани Борислав Кирилов (Twisted Jiu Jitsu) – 1во място/76кг ветерани I/кафеви колани Очакваме още медали от бъдещи издания на тези два престижни турнира за Европа и света. За България до този момент липсва медал от най-елитната дивизия при черните колани, но сме сигурни, че нашите момчета и момичета ще продължат с целеустремеността си и скоро ще покорят и този връх за радост на любителите на бойните спортове у нас. 0 0 0 0 0 Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 188

1