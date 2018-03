Англия Мик МакКарти напуска Ипсуич в края на сезона 29 март 2018 | 13:32 0 0 0 0 0 Mick McCarthy to leave Ipswich at the end of the season after six years at Portman… https://t.co/JoqMhAfiBJ #mirror — Sport Right Now (@Sport_RightNow) March 29, 2018 Мениджърът на Ипсуич Таун Мик МакКарти ще напусне поста си в края на сезона, съобщи клубът от Чемпиъншип. Ирландецът води "трактористите" от 2012 година, а през сезон 2014/15 успя да ги класира и за плейофите за влизане във Висшата лига, но това се оказа и вътхът за 59-годишния специалист начело на отбора. МакКарти е критикуван от голяма част от феновете на отбора заради бледото представяне на тима, който в момента заема 12-ото място в класирането и е без практически шансове за завръщане в английския елит. В Ипсуич Таун играе бившият футболист на Левски Кевин Бру. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 205

