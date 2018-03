НБА ЛеБрон изравни Джордан 29 март 2018 | 09:57 0 0 0 3 4

LBJ throws down the emphatic oop!



With that dunk LeBron James has scored in double figures in 866 consecutive regular season games (since 1/6/07), tying Michael Jordan for the longest double-digit scoring streak in NBA history.#AllForOne pic.twitter.com/sKUWqGmIvu — NBA (@NBA) March 29, 2018

33-годишният Джеймс стигна до границата от 10 точки още в средата на втората четвърт, а в последствие изведе отбора си до убедителна победа със 118:105 срещу Хорнетс. ЛеБрон завърши с 41 точки, 10 борби, 8 асистенции и 1 отнета топка за 37 минути игра.

LeBron James is averaging a career high in assists in his 15th season. Sometime next year he will become the only player in the all-time top 10 in scoring & assists. The defining play of his career is a block. That's a body of work. — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) March 29, 2018

Последният мач, в който Брон е вкарал по-малко от 10 точки датира от 5 януари 2007 година, когато той завършва със само 8 срещу Милуоки Бъкс. Двуцифрената му серия се простира вече повече от 11 години.



Поредицата на Джордан пък е в рамките на повече от 15 години. Той не съумява да стигне кота “10” на 22 март 1986 година, когато като играч на Чикаго вкарва 8 на Кавалиърс, а след това нещо подобно се случва чак на 27 декември 2001, когато вече е на 38 и завършва със само 6 точки в мач на Вашингтон срещу Индиана.



Карим Абдул-Джабар се нарежда след Джордан и Джеймс в класацията със 787 поредни мача с поне 10 точки. ЛеБрон е лидер сред активните играчи, като след него са Джеймс Хардън (257 мача) и ДеМаркъс Казънс (162 мача).

Standing ovation for @kingjames’ 41 point, 8 assist, 10 rebound performance tonight. #StriveForGreatness || #AllForOne pic.twitter.com/tYf6VCzWnw — Cleveland Cavaliers (@cavs) March 29, 2018

“Нося №23 заради Майк. Влюбих се в тази игра заради него, заради всичко, което е постигнал. Когато гледаш Майкъл Джордан, все едно гледаш бог. Така че не съм си и помислял, че мога да съм Майк”, каза Джеймс след като изравни идола си.



