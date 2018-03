Ето срещу каква сума Лацио може да пусне Милинкович-Савич

Спортният директор на Лацио Игли Таре коментира най-актуалните теми около тима. Той сподели срещу каква сума "орлите" биха се разделили с халфа Сергей Милинкович-Савич, потвърди, че Стефан де Фрай ще премине като свободен агент в Интер и похвали Лукаш Лейва.



"Не мога да ви кажа точно колко струва Милинкович-Савич, но при всички положения цената му е между 80 и 90 млн. евро. Сергей е много важен за нас и още не е достигнал максимума на възможностите си. Миналото лято получихме доста сериозни оферти, но дори не ги обмислихме сериозно. И сега има интерес, но не и конкретни предложения. От Реал Мадрид не са ни търсили", обясни Таре.

Any team that wants Sergej Milinkovic-Savic is going to have to pay a premium for himhttps://t.co/kdsUlrD8Gm