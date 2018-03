Зимни спортове Ню Йорк Рейнджърс връща българина на предишния му отбор 29 март 2018 | 02:06 - Обновена 0 0 0 0 5



“Георгиев се справи наистина добре и не сбъркахме с него. Важното е обаче да се развива”, се казва в официалното съобщение на Рейнджърс. AV on @HLundqvist30, what he saw from Alex Georgiev, what he expects from Lias Andersson and Filip Chytil moving forward and more after today's #NYR practice. pic.twitter.com/QYPtYYVw7m — New York Rangers (@NYRangers) 27 март 2018 г. Александър направи дебюта си за клуба от Ню Йорк на 22 февруари срещу Монреал и така стана първият роден в България вратар в историята на НХЛ и първи с руски паспорт в историята на Рейнджърс. Той спаси 38 от 40 удара в този мач и така постави клубен рекорд за дебютиращ вратар.



Георгиев записа общо 10 мача и има баланс 4-4-1, като е допуснал средно по 3,15 гола, но пък е спасил 91,8% от отправените към него удари. Той е първият в историята на Рейнджърс с поне 30 спасявания във всеки от първите си 5 участия в НХЛ.



