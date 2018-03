Италия 25 години от дебюта на Тоти 28 март 2018 | 23:25 - Обновена 0 0 0 0 0 25 years ago today, the future King of Rome made his debut and the first page of one of the greatest stories in the history of football was written.



It turned out the boy was a bit special #ASRoma #Totti pic.twitter.com/estgiP0W4b — AS Roma English (@ASRomaEN) 28 март 2018 г. Бившият италиански национал записа общо 618 мача в Серия “А”, преди да се откаже в края на миналия сезон. Той отбеляза 250 гола в италианския елит, а във всички турнири попаденията му са 307 в 785 двубоя. Статистиката на световния шампион от 2006 година включва и 15 червени картона.

| 25 seasons (28.03.93-28.05.17)

| 786 games

| 307 goals



| Serie A title (2000-01)

| 4x domestic cup wins

| European Golden Boot (2006-07)



The of Rome... #ASRoma #Totti pic.twitter.com/2JtxJ63Tq8 — AS Roma English (@ASRomaEN) 28 март 2018 г. На днешната дата преди точно 25 години легендата на Рома Франческо Тоти изигра първия си мач за “вълците”. Принца на Рим се появи като резерва в 87-ата минута при победата с 2:0 над Бреша . Тогава Тоти беше само на 16 години, 6 месеца и 1 ден, но получи шанс от треньора Вуядин Бошков и така започна неговата история, превърнала го в икона за феновете на “джалоросите”.Бившият италиански национал записа общо 618 мача в Серия “А”, преди да се откаже в края на миналия сезон. Той отбеляза 250 гола в италианския елит, а във всички турнири попаденията му са 307 в 785 двубоя. Статистиката на световния шампион от 2006 година включва и 15 червени картона.

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 590

