Honda Aircraft ще си партнира с японски авиогигант

Honda Aircraft Company и — ANA HOLDINGS INC. (ANAHD), оператор на най-голямата японска авиолиния, All Nippon Airways, обявиха, че са подписали споразумение за стратегическо партньорство относно подкрепата и разширяването на пазара с бизнес самолетите в световен мащаб чрез високотехнологичния HondaJet.



ANA, най-голямата компания от холдинга и най-голямата авиолиния в Япония, в момента оперира с около 260 летателни апарата в цял свят, ще увеличи полетите с луксозната машина на Honda. За чартърите си, както и за кратки полети от нетрадиционни дестинации до основни летища компанията ще използва именно HondaJet.



Honda Aircraft ще подкрепи свързващите и частните полети на ANA, като урежда чартърни оператори за компанията, за да осигури още безконкурентно покритие на полетите и развита мрежа от наземна подкрепа за транзитните локации на компанията.



„Радвам се, че ANA избра HondaJet за своите специални полети“, заяви Мичимаса Фуджино, президент и главен изпълнителен директор на Honda Aircraft. „Уверен съм, че джетът на Honda ще посрещне и дори ще надмине очакванията на клиентите по отношение на безпрецедентните скорост, икономичност и удобство“, добави още той.



Шиния Катанозака, президент и главен изпълнителен директор на ANA HOLDINGS INC. отбеляза: „Чрез това стратегическо партньорство и използването на HondaJet, ANA ще създаде ново търсене в сегмента на бизнес самолетите за пътниците от Япония, които ценят комфорта на частните полети до чужбина.



След японското отличие “Inspiration of Japan” за високото качество на услугите си, ANA получи и престижния 5-звезден рейтинг от SKYTRAX за пета поредна година, считано от 2013 г. насам. Дейността на компанията започва през 1952 г. с два хеликоптера, а с годините тя се налага като най-голямата авиолиния в Япония, като се нарежда и сред значимите в Азия. Оперира на 85 международни и 116 родни пътища. ANA предлага уникален модел, който позволява на пасажерите да пътуват до Токио до двете летища NARITA и HANEDA и оттам да продължават със свързващи полети към останалата част на страната. Същите връзки се предлагат и към различни градове от Северна Америка, Азия и Китай.



ANA е член на Star Alliance от 1999 г. и има джойнтвенчърно партньорство с United Airlines, Lufthansa German Airlines, Swiss International Airlines и Austrian Airlines.



ANA Group разполага с две консолидирани подразделения - Vanilla Air Inc. и Peach Aviation Limited. С компанията през 2016 г. са пътували 52,1 млн. пасажери и тя е най-големият оператор на Boeing 787 Dreamliner.