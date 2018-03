Флойд: Шансовете да се бия в ММА мач през 2018 са 50 на 50

Флойд Мейуедър за пръв път говори конкретно какви са шансовете феновете да го видят в мач по правилата на ММА. Американският боксьор тренира усилено. Той потвърди, че има намерение да дебютира.

„Шансовете това да стане през 2018-а са 50 на 50 по мое виждане – сподели Флойд. – Не мога да гарантирам на 100 процента, но съм много заинтересуван от ММА. Ще се радвам да направя бой през тази година.“

Ronda Rousey can only smile and laugh when asked about Floyd Mayweather crossing over to the UFC #ufc #boxing #floydmayweather #rondarousey #funnyufc pic.twitter.com/JRriOBXqG7