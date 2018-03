Мондиал 2018 Сампаоли: Удавихме се в морето 28 март 2018 | 11:29 0 0 0 0 0



"Испанците ни удариха шамар през лицето. Чувствам се зле заради момчетата. Поемам отговорността за тази загуба. През второто полувреме загубихме баланс, не бяхме солидни и се удавихме в морето", коментира Сампаоли на пресконференцията след мача. "Blame me for Argentina nightmare, not the players"



Jorge Sampaoli has taken the blame



Defeat to Spain was one of Argentina's lowest points in footballing history.



Селекционерът на Аржентина Хорхе Сампаоли пое отговорността за тежката загуба от Испания с 1:6 в контрола. Без контузения капитан Лионел Меси аржентинците бяха напълно безобидни и позволиха да бъдат унизени на "Уанда Метрополитано" в Мадрид. Самият Меси изгледа мача от трибуните, но десетина минути преди края не издържа на гледката и напусна мястото си.

