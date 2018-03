Моторни спортове Монгър си гарантира състезателно място във Формула 3 27 март 2018 | 15:34 - Обновена 0 0 0 0 0 First time round Spa! Doesn’t disappoint! Eau Rouge #BillyWhizz #SpaFrancorchamps pic.twitter.com/cl5DPTN5Sh — billywhizz (@BillyMonger) March 21, 2018 Младият автомобилен пилот Били Монгър си гарантира състезателно място на стартовата решетка на британската Формула 3, чийто първи старт за сезона е насрочен за този уикенд. 18-годишният Били ще кара за отбора Carlin, с който провежда тренировки през последните няколко седмици и с който направи първите си обиколки на легендарната писта "Спа" преди броени дни. Състезанието този уикенд ще бъде първото за Били след ужасяващия му инцидент на "Донингтън парк" миналата година, заради който се наложи да ампутират долната част на краката му. Монгер получи подкрепа от цял свят – както финансова, така и емоционална. Фондът, който бе създаден в помощ на Били, достигна близо милион паунда, а сред основните дарители бяха световните шампиони във Формула 1 Люис Хамилтън и Дженсън Бътън. Jump onboard! Can't wait to get more laps under my belt in Spa this week! #BillyWhizz pic.twitter.com/DD2TCnD3Mi — billywhizz (@BillyMonger) March 20, 2018 Сега Монгър използва ръчка на волана си и ускорява с дясната си ръка, докато с лявата сменя скорости. С протезата си той управлява педала на спирачките.

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 430

