НБА Каква е тайната на ЛеБрон? 27 март 2018 | 14:15 - Обновена

LeBron James is averaging 31.5 points per game in March, his most in a single month with at least five games since February 2010, when he averaged 32.6 points per game at 25 years old. pic.twitter.com/IoPxvjdtsW — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 26, 2018

Суперзвездата на Кливланд е към края на петнадесетия си сезон като професионалист и до момента в кариерата си има над 53 000 минути в редовния сезон и плейофите, но изглежда по-свеж и подготвен отвсякога. Как всъщност е възможно това?



Един от най-близките му хора - Маверик Картър разкри, че Краля не пести средства, усилия и време, когато става дума за въстановяване и поддържане на тялото си. Картър, който е приятел от детинство на Брон и настоящ негов бизнес партньор казва, че Джеймс инвестира близо $1.5 милиона годишно за тези цели.



Четирикратният “Най-полезен играч” на сезона в НБА не разчита единствено на щаба на Кливланд, а има собствен екип от висококвалифицирани треньори, масажисти, инструктори, личен готвач и дори човек, отговарящ за биомеханиката му.

Eastern Conference Player of the Week @KingJames of the @Cavs (34.8PPG/11APG/62.7 FG%) in action pic.twitter.com/GXFofNOmSj — NBA (@NBA) March 26, 2018

Джеймс, който е трикратен шампион на НБА, има средни показатели от 27.5 точки, 9.1 асистенции, 8.6 борби, 1.5 чадъра и 1.0 чадъра в 73 мача за Кавалиърс този сезон. Роденият в Акрън играч записва по 37.1 минути на двубой и не е изпуснал нито една среща на своя тим досега през годината.



