Лауда смята, че наказанието на Рикардо е грешно за Ф1

Ники Лауда критикува ФИА, че са били прекалено строги към Даниел Рикардо в Австралия. Местният герой на Ред Бул беше наказан с три места на стартовата решетка, след като не успя да намали навреме при червен флаг на тренировка. Това е ново правило, което е сложно само по себе си, а и трудно за изпълнение от гледна точка на пилотите.

Лауда, който е сред най-уважаваните легенди на Формула 1 и настоящ член на управата на тима на Мерцедес, заяви пред австрийска телевизия, че наказанието е в противоречие с предишно решение на ФИА да се действа по-снизходително.

"Ако ФИА и Чарли Уайтинг започнат да действат по този начин, това означава, че Формула 1 отива в грешна посока" каза Лауда.

"Аз бих му дал друго наказание, и тогава той щеше да бъде в челото, където му е мястото, и всички австралийци щяха да са много по-доволни от състезанието" добави той.

