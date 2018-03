Шампионска Лига УЕФА официално въведе някои големи промени в Шампионската лига и Лига Европа 27 март 2018 | 13:16 - Обновена 0 0 0 1 4



Въвеждат се и нови начални часове. Повечето двубои в Шампионската лига ще започват в 22:00 часа българско време. По време на груповата фаза обаче две срещи във вторник и две в сряда ще стартират в 19:55 часа. Всички мачове от последния кръг ще се играят по едно и също време.



Срещите в Лига Европа до 1/8-финалната фаза включително ще започват в 19:55 и 22:00 часа. Двубоите от 1/4-финалите, 1/2-финалите и финала ще са с начален час 22:00.



Мачът за Суперкупата на Европа ще стартира по същото време. Тази година той ще се състои на 15 август в Естония.



След груповата фаза на Шампионската лига и Лига Европа всеки отбор ще може да картотекира трима нови играчи.



Отбор, който е печелили три пъти поред Лига Европа, или е вдигал трофея общо пет или повече пъти, ще може да носи специална емблема на екипите си, както е и в Шампионската лига. За следващия сезон такова право ще има единствено Севиля, който е петкратен победител в надпреварата. From next season, there will be some important changes to @ChampionsLeague, @EuropaLeague & #SuperCup regulations:



From next season, there will be some important changes to @ChampionsLeague, @EuropaLeague & #SuperCup regulations:

Read more https://t.co/9PjPXH6Ics — UEFA (@UEFA) March 27, 2018 From next season, teams who have won the @EuropaLeague (previously UEFA Cup) 3 consecutive times, or a minimum of 5 times, may also wear a multiple-winner badge on the shirt sleeve #UEL pic.twitter.com/C3AbkTKuft — UEFA (@UEFA) March 27, 2018 Европейската футболна централа официално обяви въвеждането на няколко нови правила, които ще влязат в сила за следващите издания на Шампионската лига, Лига Европа и Суперкупата на Европа. Най-съществената от тези промени е добавянето на четвърта смяна, която може да бъде извършвана в продълженията на мачовете от елиминационните фази. Освен това всеки отбор ще може да разчита във финалните мачове за трите трофея на 12 резервни играчи, вместо на досегашните седем, които допълваха групата от 18 футболисти, записвани в разширения състав за конкретния двубой. С други думи - групата се увеличава на 23 играчи, които могат да бъдат използвани във финалните мачове. Това дава възможност на треньорите да имат по-голям избор в най-важните срещи на техните отбори за сезона.

