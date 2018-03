Моторни спортове Вижте новия автомобил на Петер Солберг (снимки) 27 март 2018 | 11:36 - Обновена 0 0 0 0 0



С мощност от 600 конски сили и преработена трансмисия, новото Polo е готово да се изправи срещу бруталните 11 кръга на Световния раликрос, като първият е на 14 април в Барселона. Новият дизайн и по-високата скорост, която може да развие автомобилът Volkswagen Polo R Supercar ще помогнат на Петер Солберг и Йохан Кристоферсон да защитят титлите си при конструкторите и пилотите от сезон 2017 в Световния раликрос шампионат на ФИА.С мощност от 600 конски сили и преработена трансмисия, новото Polo е готово да се изправи срещу бруталните 11 кръга на Световния раликрос, като първият е на 14 април в Барселона. На официалното представяне във Волфсбург, Германия Солберг заяви: "Миналата година договорът между моя отбор PSRX с Volkswagen Sweden и Volkswagen Motorsport бе подписан много късно, но въпреки това постигнахме голям успех. Нашата задача сега е да надградим над този резултат и знаем, че няма да е лесно". "От лична гледна точка, нямам търпение да се върна зад волана. През зимата прекарах доста време на бюро, а аз определено предпочитам офисът ми да е на 4 колела. Сериозно, аз съм състезател и искам да се съревновавам". Кристоферсон продължи: "Прекалено много време мина от последната надпревара в Южна Африка през ноември. Тренирах много и се състезавах в Световния рали шампионат (WRC) със Skoda Fabia R5 на рали Швеция, но нищо не може да се сравни с усещането да седна в своето Volkswagen Polo R Supercar". A 'through the fence' video of the first corner here at Silverstone blue sky and dust isn't what we expected in the UK in March! pic.twitter.com/URyLYgewDm — Petter Solberg RX (@Petter_Solberg) March 26, 2018 Директорът на тима Пернила Солберг добави: "Има невероятна решителност, страст и умение в нашия тим и ясно знаем какво искаме да постигнем този сезон – искаме това, което направихме през 2017-а, и сме готови да работим за него. Това е семеен отбор и всеки дава 100% за този до него. Предстои вълнуваща година за PSRX Volkswagen Sweden и се чувстваме подготвени за старта". Special guest in the car this afternoon - pleasure to take @nicolashamilton for a little spin! Hope you enjoyed it mate pic.twitter.com/LYacd04xMa — Petter Solberg RX (@Petter_Solberg) March 26, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 511

1