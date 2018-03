Бейзбол Служител на Уайт Сокс се върна на работа след 23 г., прекарани незаслужено в затвора 27 март 2018 | 10:47 - Обновена 0 0 0 0 1



През 1994 г. Коулман е обвинен в изнасилване и убийство на 20-годишна жена в Енгълууд. Тялото на жертвата е открито в мазе близо до дома му в южната част на Чикаго и работникът от поддръжката на стадиона на "белите чорапи" е осъден на доживотен затвор. Първоначално 26-годишният Невест подписва самопризнания, но по-късно се отрича от тях.



In prison, Nevest Coleman always said he was an innocent man. He told everyone: "If I ever get out, I want to go get my job back with the White Sox."



Last year, he was freed and his name cleared after 23 years behind bars. Today, he returns to his old job https://t.co/cr6AonpruK pic.twitter.com/2NxAQDUEjr — Chicago Tribune (@chicagotribune) March 26, 2018

Повече от две десетилетия по-късно нови изследвания на ДНК-анализите насочват разследващите към сериен изнасилвач и през ноември 2017 г. Коулман е освободен от затвора. В началото на март съдът на Окръг Кук му издава свидетелство за невинност и всички обвинения за изнасилване и убийство са заличени от досието му.



След освобождаването му приятелите и семейството на Невест Коулман се свързват с Чикаго Уайт Сокс и молят клуба да възстанови на работа несправедливо осъдения свой бивш служител. Шефовете насрочват интервю и бързо го назначават обратно, считано от 26 март 2018 г.



Back in uniform, back in the game. Nevest Coleman back with the White Sox grounds crew after 23 years in prison for a crime he didn’t commit. pic.twitter.com/X0alRPq0Rc — Judy Wang (@JudyWangWGN) March 26, 2018

Така вчера Коулман се завърна на стадиона, който когато за последно е заключвал, се казваше "Комиски Парк", а сега вече носи второто си корпоративното име – "Гарантийд Рейт Фийлд". След прочувствена среща с голяма част от някогашните си колеги Невест веднага облече непромокаем жълт гащеризон и се зае да мие тротоара около входовете.



"Помня, че си тръгнах от работа. Следващото нещо, което си спомням, е, че вече не виждах улиците. Това е всичко, което знам – върна се назад във времето развълнуваният Невест Коулман. – Миналото е минало. Вече няма гняв, страдание, безпомощност. Когато бях вътре, бях отчаян, но сега имам подкрепа от всички, които обичам. Мъката я няма вече."



