Нетфликс ще прави сериал за Формула 1

Формула 1 продължава да разширява своето разпространение, а най-новата сделка е с видео стрийминг гиганта Нетфликс. Американската компания ще снима документален сериал за световния шампионат през 2018, който ще бъде излъчен догодина.

Ф1 твърди, че поредицата на Нетфликс ще бъде първата, която истински ще въведе публиката в кокпита, падока и в живота на основните играчи в моторния спорт. Сериалът ще представи изключителен достъп да пилотите, шефовете и собствениците на отборите, както и до ръководството на Ф1. Ще бъдат заснети 10 епизода, които ще проследят развитието на борбата за титлата и света на Формула 1 отвътре като цяло.

Иън Холмс, шеф на медийните права на Ф1 казва: "Това сътрудничество представлява нов начин на отразяване на спорта във всичките му вълнуващи детайли. Няма нищо друго като Формула 1, нейното богатство на инженерната мисъл, обединено с огромните човешки усилия и непоколебим дух за борба в шампионата".

Холмс допълни още, че сериалът на Нетфликс ще помогне на Ф1 да достигне до още по-голяма аудитория и да привлече нови фенове на спорта. За стрийминг компанията партньорството с Формула 1 е продължение на нейния интерес към спорта. Миналата година Нетфликс направи подобни сделки с футболните отбори Ювентус и Бока Хуниорс.

You'll find a new @F1 docuseries on @netflix in 2019. Ten episodes will be based on the 2018 FIA Formula One World Championship. #digital #formula1https://t.co/wnn6bQzeai