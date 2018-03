Формула 1 Вилньов вярва, че 2018 е сезонът на Кими 28 март 2018 | 11:00 - Обновена 0 0 0 0 0 Family – The 2018 #AustralianGP is the 7th podium Sebastian Vettel & Kimi Raikkonen have shared together as @ScuderiaFerrari teammates. #AusGP @SebVettelNews @IceMan7News #Seb5 #Kimi7 #Ferrari #Vettel #Raikkonen #Melbourne pic.twitter.com/5DhE5C9KnG — Mobil 1 The Grid (@Mobil1TheGrid) March 25, 2018 Световният шампион от 1997 година във Формула 1 Жак Вилньов вярва, че сезон 2018 може да се окаже сезонът на Кими Райконен. Финландецът играе "втора цигулка" във Ферари откакто се присъедини към тима през 2014 година, но на откриващото сезона състезание в Австралия той показа доста по-добра скорост от онази, с която сме свикнали да го виждаме. Райконен се справи по-добре от съотборника си Себастиан Фетел в квалификацията, а липса на късмет го лиши от втората си позиция по време на състезанието, когато излезе виртуалната кола за сигурност. Тогава Фетел спечели най-много и лиши шампиона от Мерцедес Люис Хамилтън от сигурна победа. Освен това Райконен не успя да осъществи добра радио връзка с екипа си и не му бе казано какво върши Фетел зад него. "Кими се превърна в чудесна личност. Не се интересува от никого и просто живее своя собствен живот. Той става все по-силен с всяка изминала година. Дори в Австралия бе бърз още от петъчните тренировки и се чувстваше по-комфортно от Фетел. Това означава, че колата работи за него, а 2018-а може да бъде неговата година", сподели Вилньов.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

